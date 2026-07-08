Μια αποκάλυψη για την υγεία του έκανε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος το πρωί της Τετάρτης, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υποβληθεί σε μια μικρή προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Με αφορμή το φινάλε της εκπομπής για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως ο ίδιος και η Ανθή Βούλγαρη θα αποχαιρετήσουν το κοινό την Παρασκευή 10/7, ενώ από τη Δευτέρα τη σκυτάλη θα πάρουν ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου.

Στη συνέχεια, μιλώντας με χιούμορ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε πως σκοπεύει να παρακολουθήσει τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό από το κρεβάτι της ανάρρωσης. Τότε η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε τον λόγο, λέγοντας: «Το λέμε αυτό γιατί ο Ιορδάνης θα κάνει ένα μικρό χειρουργείο, γιατί του χρόνου θέλει να χορεύει».

Ο δημοσιογράφος επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για μια επέμβαση ρουτίνας, η οποία είχε καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί. «Θα κάνουμε ένα μικρό χειρουργείο. Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα. Θα μείνω μόνο μία ημέρα στο νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά, καθησυχάζοντας τους τηλεθεατές για την κατάσταση της υγείας του.

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