Η Πάτμος αποτελεί εδώ και χρόνια έναν ιδιαίτερα αγαπημένο προορισμό για την Τζένη Μπαλατσινού, η οποία επιστρέφει στο νησί κάθε καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά της, αναζητώντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από την καθημερινότητα.

Το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, το ζευγάρι έδωσε το «παρών» σε ένα παραδοσιακό γλέντι και μάλιστα δεν έμεινε απλώς ως θεατής.

Σε βίντεο που μοιράστηκε η Τζένη Μπαλατσινού μέσα από τα social media, η ίδια φαίνεται να χορεύει, ενώ ακριβώς πίσω της βρίσκεται ο Βασίλης Κικίλιας.

Οι δυο τους εμφανίζονται χαλαροί και χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας τη μουσική και το κλίμα της βραδιάς.

Μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, το ζευγάρι άφησε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα, και συμμετείχε στο παραδοσιακό γλέντι, διασκεδάζοντας μαζί με τον κόσμο.