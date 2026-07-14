Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμη μία φορά η Bar Refaeli για τις καλοκαιρινές της διακοπές, απολαμβάνοντας τις ομορφιές του ελληνικού νησιού και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Το διάσημο μοντέλο βρέθηκε σε γνωστή παραλία του νησιού, όπου ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να κάνει τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά.

Με καλοκαιρινή διάθεση και φορώντας ένα εντυπωσιακό μπικίνι, η Bar Refaeli ανέδειξε τη φυσική της ομορφιά και τράβηξε τα βλέμματα.

Η παρουσία της στη Μύκονο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που έχουν πολλοί διεθνείς celebrities στο κοσμοπολίτικο νησί.