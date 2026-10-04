Ο Barack και η Michelle Obama συμπλήρωσαν 34 χρόνια έγγαμου βίου και θέλησαν να γιορτάσουν τη σημαντική αυτή επέτειο μοιράζοντας δημόσια στιγμές από την κοινή τους πορεία.

Το ζευγάρι, που έχει βρεθεί για χρόνια στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας, παραμένει ενωμένο και μετά το τέλος της θητείας του Barack Obama στον Λευκό Οίκο.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώην Πρώτη Κυρία αντάλλαξαν τρυφερές αφιερώσεις μέσα από τα social media.

Η τρυφερή ανάρτηση του Barack Obama

Ο Barack Obama δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τη σύζυγό του, στην οποία την κοιτάζει με τρυφερότητα έχοντας τα χέρια του γύρω από τη μέση της.

«Χρόνια πολλά για την επέτειό μας, @MichelleObama! Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άνδρας στον κόσμο που είμαι μαζί σου», έγραψε στη λεζάντα, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του για τη γυναίκα με την οποία μοιράζεται περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής ζωής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barack Obama (@barackobama)

Η αναδρομή της Michelle Obama στην κοινή τους ζωή

Από την πλευρά της, η Michelle Obama επέλεξε να τιμήσει την επέτειό τους με ένα βίντεο γεμάτο φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της σχέσης τους.

Στο υλικό περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από τον γάμο τους το 1992, από την περίοδο που έζησαν στον Λευκό Οίκο, αλλά και πιο πρόσφατες εικόνες από την προσωπική τους ζωή.

Μέσα από την ανάρτησή της, η Michelle Obama έκανε μια μικρή αναδρομή στη διαδρομή που έχουν διανύσει μαζί, από τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, μέχρι σήμερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michelle Obama (@michelleobama)

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