Η Barbara Palvin επέστρεψε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, βιώνοντας παράλληλα μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, αυτή της μητρότητας.

Λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στο πολυσυζητημένο fashion show, το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη νέα καθημερινότητά της, μιλώντας ανοιχτά για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο ερχομός της κόρης της.

Μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, η ίδια θέλησε να δείξει όσα δεν φαίνονται πίσω από τα φώτα, το εντυπωσιακό μακιγιάζ και τις λαμπερές εμφανίσεις των μεγάλων επιδείξεων μόδας.

Οι τρυφερές στιγμές με την κόρη της και τον Dylan Sprouse

Η Barbara Palvin, που απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Dylan Sprouse, δημοσίευσε μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τη ζωή της μετά τη γέννηση της μικρής Sylvie.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε εκείνο στο οποίο η κόρη της φορά ένα λευκό φορμάκι με χρυσά φτερά αγγέλου στην πλάτη, σε μια εμφάνιση που παραπέμπει στα χαρακτηριστικά φτερά της Victoria’s Secret. Σε άλλες φωτογραφίες, ο Dylan Sprouse εμφανίζεται να ταΐζει το μωρό με το μπιμπερό, ενώ το μοντέλο ποζάρει μαζί του μπροστά στον καθρέφτη.

Η επιστροφή στην πασαρέλα και η πραγματικότητα μετά τον τοκετό

Πέρα από τις οικογενειακές φωτογραφίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση της Barbara Palvin. Το μοντέλο μίλησε με ειλικρίνεια για την επιστροφή της στην εργασία μετά τη γέννηση του παιδιού της, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.

Όπως εξήγησε, αισθάνεται ευγνώμων για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της σε αυτή τη νέα φάση της ζωής της, αλλά και για τη στάση της Victoria’s Secret, η οποία την υποδέχτηκε χωρίς να παραβλέψει τις ανάγκες της ως νέας μητέρας.

Το μήνυμα για τις μητέρες και την άδεια μητρότητας

Η Barbara Palvin αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η επιστροφή της στη δουλειά αποτέλεσε μια δυνατότητα που δεν έχουν όλες οι γυναίκες.

Αναφέρθηκε στις μητέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συχνά καλούνται να επιστρέψουν στην εργασία τους μόλις έξι, έως οκτώ εβδομάδες μετά τη γέννα, ακόμη και χωρίς άδεια μητρότητας με αποδοχές.

Μέσα από την τοποθέτησή της, υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερο χρόνο, ουσιαστική υποστήριξη και περισσότερες επιλογές για τις νέες μητέρες, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας τους ζωής.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως κάθε γυναίκα βιώνει διαφορετικά την περίοδο μετά τον τοκετό και δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνει την εμπειρία της με εκείνη κάποιας άλλης.

Όπως σημείωσε, η εικόνα της στην πασαρέλα, με τα επαγγελματικά μαλλιά και το μακιγιάζ, δεν αποτυπώνει απαραίτητα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

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