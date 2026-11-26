Την τάση της να καθυστερεί και να αφήνει τις προετοιμασίες για την τελευταία στιγμή αποκάλυψε η Φωτεινή Μπαξεβάνη, μιλώντας και για ένα περιστατικό από τα μαθητικά της χρόνια, όταν έφτασε κοντά στο να μείνει από απουσίες.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και περιέγραψε με χιούμορ τη δυσκολία της να είναι συνεπής στα ραντεβού της.

«Αν πρέπει να είμαι κάπου στις έξι, δεν θα ετοιμαστώ από τις δύο»

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη παραδέχτηκε πως η καθυστέρηση είναι μια συνήθεια που τη χαρακτηρίζει, καθώς συχνά υπολογίζει λάθος τον χρόνο που χρειάζεται για να ετοιμαστεί.

«Αργώ πάντα, είμαι της τελευταίας στιγμής», είπε αρχικά, εξηγώντας στη συνέχεια: «Αν πρέπει να είμαι κάπου στις 6 δεν θα ετοιμαστώ στις 2-3. Μπορεί να κάθομαι και να λέω “εντάξει έχω δέκα λεπτά ακόμα”».

Η απουσία από την πρώτη ώρα που παραλίγο να της στοιχίσει

Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι η ίδια συνήθεια υπήρχε και όταν ήταν μαθήτρια. Όπως αποκάλυψε, στη Β’ Λυκείου είχε συγκεντρώσει πολλές απουσίες, καθώς σχεδόν ποτέ δεν πήγαινε στο σχολείο για την πρώτη διδακτική ώρα.

Η κατάσταση έφτασε μέχρι το συμβούλιο των καθηγητών, ωστόσο η καλή σχολική της επίδοση και η ενεργή συμμετοχή της σε εξωσχολικές δραστηριότητες φαίνεται πως λειτούργησαν υπέρ της.

«Στη Β’ Λυκείου παραλίγο να με κόψουν από απουσίες. Δεν πήγα ποτέ την πρώτη ώρα, πέρασα από συμβούλιο καθηγητών. Επειδή ήμουν καλή μαθήτρια και πάρα πολύ δραστήρια σε θεατρικές ομάδες και συναυλίες είπαν “εντάξει το παιδί”», ανέφερε χαρακτηριστικά.