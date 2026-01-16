Ο ΣΚΑΪ αποκάλυψε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, το νέο του τηλεοπτικό project που συνδυάζει μουσική, διασκέδαση και πολύ γέλιο.

Το «Beat My Guest» φέρνει στο προσκήνιο έναν φρέσκο τρόπο συμμετοχής, καθώς οι διαγωνιζόμενοι ανοίγουν τα σπίτια τους για να παρουσιάσουν μια μικρή, «homemade» συναυλία.

Ο νικητής κάθε επεισοδίου θα κερδίζει 2.000 ευρώ, ένα χρυσό μικρόφωνο και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας».

Το νέο τηλεοπτικό παιχνίδι παρουσιάζεται από τον ΣΚΑΪ ως το απόλυτο feelgood μουσικό game-show, όπου οι συμμετέχοντες μετατρέπουν τον προσωπικό τους χώρο σε stage και τους καλεσμένους σε stars.

Κάθε επεισόδιο θα φέρνει πέντε διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα μοιράζονται με το κοινό τις αγαπημένες τους playlists και θα ερμηνεύουν τα τραγούδια που τους έχουν σημαδέψει, δίνοντας την προσωπική τους πινελιά σε κάθε performance.

Με αυτόν τον τρόπο, το «Beat My Guest» υπόσχεται όχι μόνο μουσική και διασκέδαση, αλλά και μια πιο προσωπική σύνδεση ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους και το κοινό, φέρνοντας τη χαρά της μουσικής μέσα στα σπίτια μας.