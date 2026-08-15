Σε νέους δικαστικούς μπελάδες εμπλέκεται η Selena Gomez, μετά από αγωγή που κατέθεσαν επενδυτές εναντίον της Wondermind Global — της startup για την ψυχική υγεία που δημιούργησε μαζί με τη μητέρα της, Mandy Teefey, και τη Daniella Pierson. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι εξαπατήθηκαν και παραπλανήθηκαν, προκειμένου να τοποθετήσουν σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία.

Σύμφωνα με το Reuters, η αγωγή κατατέθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι όταν το 2022 αποφάσισαν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στη Wondermind, τους παρουσιάστηκε η εικόνα μιας πολλά υποσχόμενης εταιρείας, η οποία διέθετε την απαραίτητη υποδομή, ηγεσία και πόρους ώστε να εξελιχθεί σε μια κερδοφόρα πλατφόρμα ψυχικής υγείας και ευεξίας.

Στο επίκεντρο της αγωγής βρίσκεται και ο ρόλος της ίδιας της Selena Gomez. Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η διεθνής σταρ παρουσιαζόταν ως επικεφαλής του marketing της Wondermind και επρόκειτο να αξιοποιήσει τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα και την τεράστια παρουσία της στα social media για την ανάπτυξη του brand. Οι επενδυτές ισχυρίζονται, ωστόσο, ότι η συμμετοχή της στην πορεία της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκε σε όσα τους είχαν αρχικά παρουσιαστεί.

Οι καταγγελίες δεν σταματούν εκεί. Στην αγωγή αναφέρεται ότι στους επενδυτές είχαν παρουσιαστεί σχέδια για προϊόντα και υπηρεσίες – μεταξύ αυτών και ένα mobile app – τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Παράλληλα, ισχυρίζονται ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τα σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο παρασκήνιο η Wondermind.

Τι είναι η Wondermind

Η Wondermind δημιουργήθηκε το 2021 από τη Selena Gomez, τη μητέρα της Mandy Teefey και την Daniella Pierson με στόχο να αποτελέσει μια πλατφόρμα γύρω από την ψυχική υγεία και το λεγόμενο «mental fitness». Το εγχείρημα είχε ιδιαίτερη προσωπική σημασία για τη Γκόμεζ, η οποία εδώ και χρόνια μιλά δημόσια για ζητήματα ψυχικής υγείας και έχει επιχειρήσει να συμβάλει στην αποστιγματοποίηση της σχετικής συζήτησης.

Το 2022, όταν η Wondermind αναζητούσε χρηματοδότηση, φέρεται να παρουσίαζε αποτίμηση 95 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ισχυρή δημόσια εικόνα της Selena Gomez και η προσωπική της σύνδεση με το αντικείμενο αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της εταιρείας.

Οι δύο επενδυτικές εταιρείες που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ισχυρίζονται ότι επί σειρά ετών δεν γνώριζαν την πραγματική έκταση των προβλημάτων της Wondermind. Όπως αναφέρουν, ενημερώθηκαν για όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό της εταιρείας μετά από δημοσίευμα του The Cut τον Σεπτέμβριο του 2025, στο οποίο πρώην εργαζόμενοι περιέγραφαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της, μεταξύ άλλων καθυστερήσεις στις πληρωμές εργαζομένων και συνεργατών.

Στην αγωγή περιλαμβάνονται επίσης ισχυρισμοί σχετικά με τη διοίκηση της Mandy Teefey και προσωπικά ζητήματα που, κατά τους ενάγοντες, επηρέασαν τη λειτουργία της Wondermind. Η μητέρα της Gomez είχε στο παρελθόν απορρίψει σχετικές καταγγελίες πρώην εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ψευδείς ισχυρισμούς ανθρώπων που είχαν διαφορές με την εταιρεία και ότι η πραγματικότητα είχε διαστρεβλωθεί.

Οι επενδυτές ζητούν, μεταξύ άλλων, την επιστροφή των χρημάτων που επένδυσαν, αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα, ενώ έχουν ζητήσει η υπόθεση να εκδικαστεί ενώπιον ενόρκων.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωπος της Selena Gomez δεν έχει απαντήσει δημόσια στις συγκεκριμένες κατηγορίες, σύμφωνα με το Reuters.

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