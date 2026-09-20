Το μεγαλύτερο project που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα παρέδωσε η ISA Yachts, εμπορικό σήμα της Palumbo Superyachts, με την καθέλκυση του 80μετρου superyacht Belita στην Ανκόνα. Η θαλαμηγός, παραγγελία του ζεύγους Γιάννη και Δήμητρας Κούστα, ξεχωρίζει για τον συνολικό της όγκο που αγγίζει τους 2.220 GT. Κατασκευασμένη με γάστρα από χάλυβα, ελαφριά δομή αλουμινίου και επενδύσεις teak στο κατάστρωμα, θέτει νέα πρότυπα για το ιταλικό ναυπηγείο.

Διαθέτει τρία επίπεδα, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του ανέρχεται στους 18,0 κόμβους, η ταχύτητα πλεύσης στους 14,0 κόμβους και κινείται με δύο κινητήρες ντίζελ της MTU, σύμφωνα με τον ιστότοπο Boat International. Το πλάτος του σκάφους φτάνει τα 12,5 μέτρα.

Το όνομα της θαλαμηγού προήλθε από τον συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους Κούστα, καθώς εκείνη τον αποκαλεί «Bebouko» και εκείνος την αποκαλεί «Lolita» – οπότε προέκυψε το «Belita».

Δείτε βίντεο από την καθέλκυση του σκάφους με την Δήμητρα Κούστα να προχωρά στο καθιερωμένο σπάσιμο της σαμπάνιας στην άγκυρα του σκάφους, έχοντας δίπλα της τις κόρες της Κατερίνα και Στεφανία:

Τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων ανέλαβε και υλοποίησε ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Peter Marino.

Το project της νέας θαλαμηγού του Γιάννη Κούστα είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2024, όταν η ISA είχε δημοσιοποιήσει τις πρώτες εικόνες από την κατασκευή του, ενώ βρισκόταν ακόμη στο στάδιο του γυμνού κύτους. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας για την παγκόσμια αγορά των superyachts, BOATPro, η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023.

«Η καθέλκυση είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή, αλλά το να βλέπουμε σήμερα το Belita στο νερό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς», δήλωσε ο διευθυντής της Palumbo Superyachts, Τζουζέπε Παλούμπο.

«Πίσω από ένα γιοτ αυτού του μεγέθους βρίσκονται χρόνια εργασίας, χιλιάδες αποφάσεις και η συμβολή εκατοντάδων ανθρώπων, όλοι ενωμένοι με έναν στόχο: την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σε κάθε στάδιο της κατασκευής», πρόσθεσε, σημειώνοντας ακόμα πως το Belita «ενσαρκώνει πλήρως τη φιλοσοφία της εταιρείας: αυστηρότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και διαρκή αναζήτηση της ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς».

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