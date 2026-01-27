Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Bella Hadid με τον Adan Banuelos, ύστερα από δύο περίπου χρόνια κοινής πορείας. Το γνωστό μοντέλο και ο επαγγελματίας καουμπόης πλέον δεν είναι μαζί, με άτομα από το περιβάλλον τους να κάνουν λόγο για ένα δεσμό με έντονες εναλλαγές και συχνές εντάσεις, χαρακτηρίζοντάς τον «ταραχώδη».

Ο χωρισμός τους δεν είναι απλή υπόθεση, αφού οι δυο τους εξακολουθούν να συνδέονται και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, έχουν επενδύσει από κοινού σε άλογα μεγάλης αξίας, που υπολογίζεται σε εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση μετά το χωρισμό.

Οι πρώτες ενδείξεις ότι η σχέση περνούσε κρίση είχαν κάνει την εμφάνισή τους ήδη από τον Ιούνιο. Μάλιστα, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, πηγές υποστήριζαν ότι το ζευγάρι είχε τραβήξει πλέον οριστικά χωριστούς δρόμους. Κατά την περίοδο των γιορτών, η Bella Hadid ταξίδεψε στο Άσπεν μαζί με φίλους της, χωρίς την παρουσία του Adan Banuelos.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Adan Banuelos είχε ανεβάσει στο Instagram ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα με αφορμή την επέτειό τους, γράφοντας: «Ακόμα και με όλο το χάος και την ασχήμια, εκείνος μας έδωσε κάτι αγνό και όμορφο. Σ’ αγαπώ, μωρό μου. Θα σου το θυμίζω κάθε μέρα».

Η γνωριμία τους είχε γίνει το φθινόπωρο του 2023 σε αγώνα στο Τέξας, με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για τα άλογα. Αυτό το πάθος έφερε γρήγορα τους δυο τους κοντά, μάλιστα με την Bella Hadid να μετακομίζει στους πρώτους μήνες της σχέσης τους, στο τροχόσπιτο του συντρόφου της.

Bella Hadid and cowboy boyfriend Adan Banuelos have split https://t.co/vrl7oMfavf pic.twitter.com/BtU5AxoiCs — Page Six (@PageSix) January 26, 2026

govastiletto.gr – Bella Hadid: Το τζιν που κάνει «θαύματα» σε κάθε σιλουέτα – Δες πώς θα το φορέσεις κι εσύ