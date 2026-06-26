Η Bella Hadid άνοιξε για ακόμη μία φορά την καρδιά της στους εκατομμύρια followers της, μέσα από ιδιαίτερα προσωπικά Instagram Stories, αποκαλύπτοντας τη δύσκολη περίοδο που διανύει λόγω της υποτροπής της νόσου Lyme.

Το 29χρονο supermodel, που έχει μιλήσει ανοιχτά πολλές φορές για τη χρόνια πάθησή της, περιέγραψε με ειλικρίνεια την έντονη εξάντληση που βιώνει, τονίζοντας ότι ακόμη και απλές καθημερινές κινήσεις, όπως το να μετακινηθεί μέσα στο σπίτι, γίνονται εξαντλητικές.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως κοιμάται πολλές ώρες καθημερινά, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρή κόπωση και αδυναμία, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά της.

«Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτή την υποτροπή… Κοιμήθηκα 11 ώρες. Πάλι… Κοιμάμαι κάθε μέρα και μέσα στη μέρα. Έχω ακολουθήσει κάθε θεραπευτικό πρωτόκολλο από κάθε γιατρό που έχω επισκεφθεί. Ακόμα τίποτα δεν βοηθά. Αν ξέρεις, ξέρεις. Τώρα έχω διαγνώσει μόνη μου τον εαυτό μου με άλλα 12 πράγματα, οπότε αυτό είναι καλό.

Και σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να μου πείτε να γράψω ημερολόγιο. Ναι, ήπια νερό. Και όχι, δεν πήγα βόλτα, γιατί λαχάνιασα μόνο περπατώντας μέχρι την κουζίνα.

Νομίζω πως δεν λειτουργεί ούτε ένα εγκεφαλικό μου κύτταρο και τα δύο τελευταία τσακώνονται μεταξύ τους. Συγγνώμη αν σας είχα πει ποτέ, σε μια κακή μέρα, να κρατάτε ημερολόγιο. Το παίρνω πίσω και ζητώ συγγνώμη. Κατάφερα όμως να κάνω ένα μπάνιο χωρίς να λιποθυμήσω. Οπότε, ξανά…αν ξέρεις, ξέρεις… Αυτό σήμερα μου φάνηκε πραγματικά ένα τεράστιο επίτευγμα. Ίσως κάποιος να μου στείλει ένα μπισκότο ή κάτι τέτοιο» έγραψε με δάκρυα στα μάτια.

Λίγες ώρες αργότερα, η Bella Hadid επανήλθε με νέο μήνυμα, θέλοντας να καθησυχάσει τους θαυμαστές της, εξηγώντας πως αυτή είναι μια κατάσταση με την οποία ζει εδώ και χρόνια και πως απλώς ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει δημόσια τη συναισθηματική της φόρτιση τη συγκεκριμένη στιγμή.

«Αυτή είναι η καθημερινότητά μου εδώ και 15 χρόνια… απλώς υπάρχουν μέρες που το συναίσθημα είναι πιο έντονο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που δέχεται από το κοινό της.

Πηγή: instagram

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