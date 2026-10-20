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Η Bella Hadid και η Irina Shayk έδωσαν συνέχεια στις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της πασαρέλας της Victoria’s Secret στο Λος Άντζελες, στο πάρτι που ακολούθησε στο δυτικό Χόλιγουντ.
Τα δύο μοντέλα, που συμμετείχαν στην εντυπωσιακή επίδειξη μόδας το βράδυ της Κυριακής 18/10, βρέθηκαν στο The Bird Streets Club τη Δευτέρα.
Η 40χρονη Irina Shayk, που συμπλήρωσε δέκα χρόνια από την πρώτη πασαρέλα της για τη Victoria’s Secret, φόρεσε ένα μαύρο σουτιέν και ένα διάφανο χαμηλόμεσο παντελόνι, κάτω από το οποίο διακρινόταν το εσώρουχό της.
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Στο ίδιο πνεύμα και η 30χρονη Bella Hadid, που γιόρτασε την έκτη συμμετοχή της στην επίδειξη, επέλεξε ένα διάφανο μαύρο μίνι φόρεμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.
Bella Hadid correndo para falar com os fãs ao chegar a after party da Victorias Secrets ❤️ https://t.co/3ucvwIYC3b
— Portal Bella Hadid BR (@BellaHadidBra) October 20, 2026
Bella Hadid arriving at Victoria’s Secrets after party in Los Angeles. https://t.co/rGyNuOBhE5
— Bella Hadid Midias | Fansite (@BHAmidias) October 19, 2026
govastiletto.gr – Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο φαντασμαγορικό σόου της Victoria’s Secret στο Μπέβερλι Χιλς