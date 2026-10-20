Η Bella Hadid και η Irina Shayk έδωσαν συνέχεια στις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της πασαρέλας της Victoria’s Secret στο Λος Άντζελες, στο πάρτι που ακολούθησε στο δυτικό Χόλιγουντ.

Τα δύο μοντέλα, που συμμετείχαν στην εντυπωσιακή επίδειξη μόδας το βράδυ της Κυριακής 18/10, βρέθηκαν στο The Bird Streets Club τη Δευτέρα.

Η 40χρονη Irina Shayk, που συμπλήρωσε δέκα χρόνια από την πρώτη πασαρέλα της για τη Victoria’s Secret, φόρεσε ένα μαύρο σουτιέν και ένα διάφανο χαμηλόμεσο παντελόνι, κάτω από το οποίο διακρινόταν το εσώρουχό της.

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