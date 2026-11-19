Σε μια νέα και ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο της προσωπικής της ζωής φαίνεται πως βρίσκεται η Bella Hadid.

Το γνωστό μοντέλο απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους να ανταλλάσσει παθιασμένα φιλιά με τον σύντροφό της, Nathan Lacy, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας τους στο Άσπεν του Κολοράντο.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο δημοφιλές χειμερινό θέρετρο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές και κάνοντας βόλτες στα καταστήματα με vintage είδη της περιοχής. Μαζί τους είχαν και ένα golden retriever, ενώ οι δυο τους δεν έκρυβαν την τρυφερότητά τους.

Οι τρυφερές στιγμές που κατέγραψαν οι φωτογράφοι

Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, η Bella Hadid και ο Nathan Lacy έδειχναν ιδιαίτερα κοντά. Σε αρκετές στιγμές σταματούσαν στη μέση του δρόμου για να φιληθούν, ενώ το μοντέλο ακουμπούσε τρυφερά το κεφάλι της στον ώμο του συντρόφου της.

Οι φωτογραφίες τους κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους.

Bella Hadid locks lips with new boyfriend while shopping in Aspen 🛍️ 📸: Backgrid https://t.co/FSEyvyx3ev — TMZ (@TMZ) November 18, 2026

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