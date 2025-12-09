Η Bella Hadid συνεχίζει να αποδεικνύει ότι διανύει μια νέα, απόλυτα προσωπική στιλιστική περίοδο.

Από τότε που είναι μαζί με τον Adam Banuelos, το στυλ της έχει στραφεί εμφανώς προς το horse–girl και western aesthetic, μια αισθητική που φαίνεται να της ταιριάζει όσο καμία άλλη.

Η πρόσφατη χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση του ζευγαριού, γεμάτη τρυφερότητα και γιορτινή ατμόσφαιρα, αναδεικνύει τόσο τη χημεία τους, όσο και την εντυπωσιακή στιλιστική μεταμόρφωση της Bella.

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της έγινε στο Ντάλας του Τέξας, όπου παρουσίασε τη σειρά αρωμάτων της, Ôrebella.

Για την περίσταση, επέλεξε ένα look που συνδύαζε μοντέρνα western στοιχεία με το δικό της ιδιαίτερο edge: ένα strapless denim midi φόρεμα που τόνιζε τη σιλουέτα της, vintage knee–high boots και ένα Penny Lane παλτό με γούνινες λεπτομέρειες που έδινε μια 70s λάμψη στο σύνολο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα άψογο μείγμα cowgirl αισθητικής και σύγχρονου coolness, απολύτως ταιριαστό στη νέα ταυτότητα που χτίζει τον τελευταίο καιρό.

