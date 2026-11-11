Μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Bella Hadid, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον νέο της σύντροφο, Nathan Lacy.

Το γνωστό μοντέλο φαίνεται να διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική του ζωή, ενώ παράλληλα εντυπωσίασε με την αλλαγή στην εμφάνισή του, καθώς υιοθέτησε ένα ξανθό hair look.

Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Nathan Lacy

Η Bella Hadid δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την πρόσφατη έξοδό τους σε αγώνα χόκεϊ των Colorado Avalanche.

Στα στιγμιότυπα, οι δυο τους εμφανίζονται ιδιαίτερα χαρούμενοι και διαχυτικοί.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Nathan Lacy έχει περάσει το χέρι του γύρω από τους ώμους της, ενώ σε ένα ακόμη πιο τρυφερό καρέ φαίνεται να δαγκώνει παιχνιδιάρικα το μάγουλό της.

Σε άλλη εικόνα, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, χαρίζοντας στους followers του μια σπάνια ματιά στη σχέση του.

Η αλλαγή στα μαλλιά της

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκέντρωσε και η ανανεωμένη εμφάνιση του μοντέλου. Η Bella εμφανίστηκε με ξανθά μαλλιά, αφήνοντας για λίγο πίσω την εικόνα που είχε συνηθίσει το κοινό της και υιοθετώντας ένα διαφορετικό look.

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