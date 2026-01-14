Μετά την τελετή των Χρυσών Σφαιρών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, αρκετά μεγάλα ονόματα του Hollywood ταξίδεψαν στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ για να δώσουν το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας παραγωγής του Netflix με τίτλο «The Rip».

Ανάμεσά τους ξεχώρισαν οι Ben Affleck και Matt Damon, οι οποίοι εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί.

Οι δύο διαχρονικοί φίλοι, που συμμετέχουν στην ταινία τόσο ως πρωταγωνιστές, όσο και ως παραγωγοί, είχαν καιρό να πραγματοποιήσουν κοινή δημόσια εμφάνιση.

Η παρουσία τους δίπλα-δίπλα δεν πέρασε απαρατήρητη, με τα φωτογραφικά φλας να καταγράφουν τη στιγμή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Matt Damon είχε μοιραστεί μια πιο προσωπική ιστορία σε συνέντευξή του στο «Howard Stern Show», τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγός του, Luciana Barroso, είχε παλαιότερα «crush» με τον στενό του φίλο, Ben Affleck.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είχε γνωρίσει την καλύτερη φίλη της Luciana από τα σχολικά της χρόνια, η οποία του είχε πει ότι είχαν πάει μαζί να δουν το «Good Will Hunting».

«Η καλύτερή της φίλη νόμιζε ότι εγώ ήμουν ο όμορφος και η Luciana πίστευε ότι ο Ben ήταν πιο γοητευτικός», θυμήθηκε ο 55χρονος ηθοποιός, προσθέτοντας πως αστειευόμενος της είχε πει: «Πήρες τον λάθος».