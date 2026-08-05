Η 54χρονη ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ βρέθηκε στο στόχαστρο των τουρκικών Aρχών, καθώς συνελήφθη με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς», έπειτα από δηλώσεις της σε διαδικτυακό podcast.

Η ηθοποιός είχε εμφανίσει στην εκπομπή ένα κόσμημα που φορούσε στο λαιμό της και αποκάλυψε ότι πρόκειται για δονητή, προσθέτοντας ότι της αρέσει να τον έχει «πάντα πρόχειρο».

Δείτε το βίντεο:

Bennu Gerede, boynundaki kolyenin sırrını anlattı: “Yetişkinlere yönelik bir ürün. Libidom yükseldiğinde elimin altında olmasını seviyorum. Tuvalette ya da araba kullanırken bile rahatlıkla kullanabiliyorum.” pic.twitter.com/TBWTb0d9hP — Kulis Magazin (@kulis_magazin) August 2, 2026

Μετά τη δημοσιοποίηση του επεισοδίου, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της βάσει του άρθρου του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της δημοσίας αιδούς».

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να αποκλειστεί η πρόσβαση στο συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast εντός της Τουρκίας, κρίνοντας ότι το περιεχόμενό του παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Τουρκία.