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Η 54χρονη ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ βρέθηκε στο στόχαστρο των τουρκικών Aρχών, καθώς συνελήφθη με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς», έπειτα από δηλώσεις της σε διαδικτυακό podcast.

Η ηθοποιός είχε εμφανίσει στην εκπομπή ένα κόσμημα που φορούσε στο λαιμό της και αποκάλυψε ότι πρόκειται για δονητή, προσθέτοντας ότι της αρέσει να τον έχει «πάντα πρόχειρο».

Δείτε το βίντεο:

Μετά τη δημοσιοποίηση του επεισοδίου, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της βάσει του άρθρου του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της δημοσίας αιδούς».

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να αποκλειστεί η πρόσβαση στο συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast εντός της Τουρκίας, κρίνοντας ότι το περιεχόμενό του παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Τουρκία.

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