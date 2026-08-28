Η Ρουμάνα πρωταθλήτρια του πινγκ πονγκ, Bernadette Szőcs άφησε για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και απόλαυσε χαλαρές στιγμές στη Μύκονο.

Η εντυπωσιακή αθλήτρια βρέθηκε σε κοσμική παραλία του νησιού και τράβηξε τα βλέμματα με την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Επιλέγοντας ένα μικροσκοπικό κίτρινο brazilian μπικίνι, έκανε τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά και απόλαυσε τον ήλιο.