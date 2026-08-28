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Η Ρουμάνα πρωταθλήτρια του πινγκ πονγκ, Bernadette Szőcs άφησε για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και απόλαυσε χαλαρές στιγμές στη Μύκονο.
Η εντυπωσιακή αθλήτρια βρέθηκε σε κοσμική παραλία του νησιού και τράβηξε τα βλέμματα με την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Επιλέγοντας ένα μικροσκοπικό κίτρινο brazilian μπικίνι, έκανε τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά και απόλαυσε τον ήλιο.
Η Bernadette Szőcs, που έχει ξεχωρίσει με τις επιδόσεις της στο ευρωπαϊκό πινγκ πονγκ, έδειχνε ιδιαίτερα χαλαρή μακριά από τα γήπεδα, με το αποκαλυπτικό μαγιό της να αναδεικνύει τους καλλίγραμμους γλουτούς της και να μην περνά απαρατήρητο στη Μύκονο.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
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