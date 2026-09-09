Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε για τη σχέση που έχει με τα δύο παιδιά της και αποκάλυψε πως πλέον έχει σταματήσει να τα πιέζει σχετικά με τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας.

Η τραγουδίστρια, που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε και σε ένα βίντεο που έκανε με την κόρη της, Εβελίνα Νικόλιζα, με τίτλο «Εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι».

Όπως εξήγησε, μέσα από τη συγκεκριμένη συζήτηση άκουσε για πρώτη φορά ορισμένες λεπτομέρειες από την προσωπική ζωή της κόρης της που την άφησαν έκπληκτη.

«Σταμάτησα να πιέζω τα παιδιά μου να κάνουν οικογένεια, γιατί σκέφτηκα ότι αν δεν βρουν τον άνθρωπό τους πώς θα κάνουν οικογένεια; Με φώναξε και η κόρη μου και κάναμε ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube που λέει “Εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι” και εκεί ήταν η πρώτη φορά που δεν άνοιξα το στόμα μου, έμεινα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ένα από τα περιστατικά που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν όταν έμαθε ότι η Εβελίνα είχε σχέση με έναν άνδρα, ο οποίος δεν της είχε αποκαλύψει εξαρχής πως ήταν παντρεμένος.

«Το ένα πιο τρομερό που άκουσα και θυμάμαι, είναι ότι είχε μία πολύ ωραία σχέση που αυτός ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα; Οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα είναι προβληματικές», ανέφερε η Μπέσσυ Αργυράκη.

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