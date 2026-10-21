Η Μπέσσυ Μάλφα θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα σχετικά με τον τρόπο που συχνά προσδιορίζονται οι άνθρωποι μέσα από τις οικογενειακές τους σχέσεις.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η ηθοποιός εξήγησε γιατί θεωρεί περιοριστικό να παρουσιάζεται αποκλειστικά ως σύζυγος του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και μητέρα των δύο κοριτσιών τους.

Η Μπέσσυ Μάλφα για την ταυτότητά της: «Δεν είμαι κανενός»

Αφορμή για την τοποθέτησή της στάθηκε μια ερώτηση σχετικά με το αγαπημένο της τραγούδι από το μουσικό δίδυμο Σκιαδαρέσες, που αποτελούν οι κόρες της.

Η ηθοποιός επέλεξε αρχικά το κομμάτι «Η Θάλασσα», ωστόσο στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάζεται η απάντησή της από τον ρόλο της ως μητέρας.

Η συζήτηση την οδήγησε σε μια ευρύτερη σκέψη για τις ταμπέλες που συνοδεύουν τους ανθρώπους, με την ίδια να τονίζει πως, παρότι οι οικογενειακές της ιδιότητες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής της, δεν την ορίζουν αποκλειστικά.

«Πόσο ανόητο είναι να έχουμε τίτλους. Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, είμαι η μαμά των κοριτσιών… Είμαι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά. Θυμηθείτε το λιγάκι. Και στις συνεντεύξεις σας. Δεν είμαι κανενός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περηφάνια για τις Σκιαδαρέσες και η ανεξαρτησία των παιδιών της

Η Μπέσσυ Μάλφα μίλησε, επίσης, για τη μουσική διαδρομή των θυγατέρων της, εκφράζοντας τη χαρά της που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο και να εκφράζονται μέσα από την τέχνη τους.

Όπως εξήγησε, η ουσιαστική στήριξη των γονιών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παρεμβαίνουν στις επιλογές των παιδιών τους. Αντίθετα, θεωρεί σημαντικό να τους δίνουν την ελευθερία να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα και να προχωρήσουν αυτόνομα.

«Μου αρέσει αυτό που κάνουν, είμαι δεν είμαι μητέρα τους. Χαίρομαι που διάλεξαν η φωνή τους να είναι αυτή», σημείωσε.

Τι είπε για τους στίχους των τραγουδιών τους

Η Μπέσσυ Μάλφα στάθηκε στην ενσυναίσθηση, εξηγώντας ότι ένας καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να έχει βιώσει προσωπικά μια κατάσταση για να μπορέσει να την αποδώσει μέσα από το έργο του.

Αρκεί να ακούει τους άλλους, να αντιλαμβάνεται τις εμπειρίες τους και να μπορεί να τις προσεγγίζει με ευαισθησία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο χιούμορ και τον σαρκασμό που χαρακτηρίζουν τα τραγούδια των Σκιαδαρέσων, στοιχεία με τα οποία, όπως παραδέχτηκε, αισθάνεται ότι ταυτίζεται.

«Ο τρόπος που μιλούν τα τραγούδια τους, είναι “εγώ”, αυτά πιστεύω σαν άνθρωπος και αυτά θα ήθελα για την ανθρωπότητα. Επειδή κάποιος μπορεί να μένει στην επιφάνεια των τραγουδιών, υπάρχει από κάτω ένα πικρό χιούμορ, ένας σαρκασμός, ένας σχολιασμός που με αντιπροσωπεύουν», κατέληξε η ηθοποιός.

Govastiletto.gr – Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Όσα δήλωσε για τη Μπέσσυ Μάλφα και τις κόρες του