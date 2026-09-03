Η Μπέττυ Μπαζιάνα εντυπωσίασε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, και όχι άδικα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί παραδοσιακά το επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, όμως τα βλέμματα όλων στρέφονται συχνά και στις παρουσίες που ξεχωρίζουν για την αβίαστη κομψότητά τους. Στη φετινή διοργάνωση, η παρουσία της Μπέττυς Μπαζιάνα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα κατάφερε να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης, παραδίδοντας μαθήματα σύγχρονης αισθητικής και διακριτικής γοητείας.

Το ζευγάρι έφτασε μαζί στο χώρο της εκδήλωσης στο Porto Palace, όπου ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης». Η ίδια παρέμεινε ιδιαίτερα διακριτική καθ’ όλη τη διάρκεια της άφιξης αλλά και της εκδήλωσης, όμως η στυλιστική επιλογή της ήταν αρκετή για να τραβήξει αμέσως την προσοχή των παρευρισκόμενων και να κάνει τα φωτογραφικά φλάς να αστράψουν.

Για τη συγκεκριμένη περίσταση, η Μπέττυ Μπαζιάνα πόνταρε στην απόλυτη δύναμη της minimal αισθητικής, επιλέγοντας ένα αέρινο one-shoulder top σε off-white απόχρωση, το οποίο συνδύασε άψογα με ασορτί παντελόνι στην ίδια παλέτα. Η γεωμετρία του ώμου έδινε μια σύγχρονη, θηλυκή νότα στο look, ενώ η μονοχρωμία εξασφάλιζε ένα αποτέλεσμα που εξέπεμπε φινέτσα και αρχοντιά.

Υιοθετώντας την τάση του «quiet luxury style», επέλεξε να μη φορέσει καθόλου κοσμήματα, αφήνοντας την καθαρότητα των γραμμών του ρούχου να πρωταγωνιστήσει. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε εντελώς φυσικούς τόνους, αναδεικνύοντας τη φρεσκάδα του προσώπου της, ενώ για τα μαλλιά της προτίμησε ένα ανάλαφρο, φυσικό στυλ.

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