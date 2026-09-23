Την Μπέττυ Μπαζιάνα απαθανάτισε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου ο φωτογραφικός μας φακός σε μία θεατρική έξοδο χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα στο πλευρό της αυτή τη φορά.

Η σύζυγος του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) βρέθηκε στο θέατρο Βράχων στον Βύρωνα μαζί με μία φίλη της και παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση «Τρωάδες» σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου.

Τόσο η Μπέττυ Μπαζιάνα όσο και ο Αλέξης Τσίπρας όταν βρίσκουν ελεύθερο χρόνο από το φορτωμένο πρόγραμμά τους παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις καθώς είναι και οι δύο λάτρεις της τέχνης και του θεάτρου.

Πρόσφατα η Μπέττυ Μπαζιάνα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη ΔΕΘ και την παρουσίαση του «Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης» στο χώρο της εκδήλωσης του Porto Palace.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μπέττυ Μπαζιάνα: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ