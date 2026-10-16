Σε βραδινή της έξοδο συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες τη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day του ALPHA. Η γνωστή παρουσιάστρια ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την τηλεοπτική επιστροφή του Δημήτρη Μακαλιά στον ΑΝΤ1, σε μια ζώνη την οποία η ίδια γνωρίζει πολύ καλά από την προσωπική της πορεία.

Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έκρυψε τη χαρά της για τον πρώην συνεργάτη της, ωστόσο, όταν η συζήτηση έφτασε στους χειρισμούς του σταθμού και στις συνεχείς αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, η απάντησή της είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Στην ζώνη που αφήσαμε εμείς πίσω μας, χαίρομαι πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα πάει καλά αυτό γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη για ψυχαγωγία και το Σαββατοκύριακο όλες οι εκπομπές το έχουν γυρίσει στην ενημέρωση.» είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Όταν, μάλιστα, η δημοσιογράφος της επισήμανε πως η συγκεκριμένη ζώνη του ΑΝΤ1 έχει περάσει από πολλές αλλαγές, η παρουσιάστρια δεν δίστασε να αφήσει τις αιχμές της για τη στάση του καναλιού απέναντι στις εκπομπές που δοκιμάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

«Προφανώς δεν υπήρχε υπομονή, θα μπορούσαν κι εμάς να μας αφήσουν δεύτερη χρονιά να δοκιμάσουμε, τους Weekenders επίσης, την Τσολάκη δεν την άφησαν να ολοκληρώσει την χρονιά άρα φαίνεται πως υπήρχε κάποια πίεση κι όχι υπομονή από μέρος του καναλιού».

Η Μπέττυ Μαγγίρα έχει κάθε λόγο να θυμάται τη συγκεκριμένη τηλεοπτική ζώνη, καθώς τη σεζόν 2023-2024 παρουσίαζε το «I Love Σου Κου», έχοντας στο πλευρό της, μεταξύ άλλων, τον Δημήτρη Μακαλιά. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για την εκπομπή, ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία τους για δεύτερη χρονιά. Τη θέση τους πήραν οι «Weekenders», με τον Θανάση Πάτρα και τον Δημήτρη Πανόπουλο, όμως ούτε αυτό το τηλεοπτικό εγχείρημα κατάφερε να εξασφαλίσει συνέχεια την επόμενη σεζόν.

Φωτογραφία: NDP photo agency

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