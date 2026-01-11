Η Μπέττυ Μαγγίρα μαγεύει με τις εμφανίσεις της στην «Medusa», οι οποίες συνδυάζουν χορό, τραγούδι και σάτιρα.

Οι τηλεοπτικές κάμερες βρέθηκαν στο δημοφιλές στέκι που εμφανίζεται, με την παρουσιάστρια και performer να απαντάει για τις αρνητικές κριτικές που δέχτηκε μετά την παρουσίαση της εκπομπής για την Eurovision στην ΕΡΤ.

Αρχικά, η Μπέττυ Μαγγίρα ανέφερε: «Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει κάποιες παραστάσεις και συνεχίζουμε. Βλέπετε αυτό που δεν μπορείτε να δείτε στην τηλεόραση. Δηλαδή τραγούδι, χορό, λίγο σάτιρα».

Η παρουσιάστρια απάντησε για την Eurovision: «Ακούστηκαν 15 δεύτερα από κάθε τραγούδι. Αυτό ήταν ήταν επιλογή της ΕΡΤ. Απ’ ό,τι ξέρω θα ακολουθήσει εκπομπή που θα ακουστούν όλα τα τραγούδια και θα έχει το καθένα ένα κλιπ.

Δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Για την παρουσίαση δεν είπε κανείς τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω αν θα βρίσκομαι και στους ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό. Έχω ξαναπαρουσιάσει τη Eurovision, τον ελληνικό τελικό και βεβαίως θα ήθελα.

Δεν ξέρω η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου αν αναφέρθηκε στα δικά μου αγγλικά ή των παιδιών, δεν ξέρω. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε».

Όσον αφορά στο πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκης στον ANT1, η ίδια απάντησε: «Είναι πάρα πολύ στενάχωρο να σταματάνε στη μέση της σεζόν εκπομπές. Κανάλια είναι, αποφάσεις παίρνουν, εκπομπές γίνονται, άλλες συνεχίζουν, άλλες δεν συνεχίζουν. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει. Από ‘κει και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο».

