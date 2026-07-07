Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Δημήτρης Μάζης πραγματοποίησαν, το βράδυ της Δευτέρας 6/7, μια σπάνια, οικογενειακή εμφάνιση έχοντας στο πλευρό τους τη μία από τις δύο κόρες τους, Αντριάνα.

Η παρουσιάστρια και performer βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της και τη μεγαλύτερη κόρη τους στο Θέατρο Άλσος, όπου απόλαυσαν τη Νατάσα Θεοδωρίδου επί σκηνής. Οι τρεις τους πόζαραν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό, σε ένα από τα σπάνια κοινά στιγμιότυπά τους, αφού το ζευγάρι έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Μάλιστα, η οικογένεια είχε την ευκαιρία να συναντήσει τη Νατάσα Θεοδωρίδου στα παρασκήνια και να φωτογραφηθεί μαζί της, λίγο μετά τη μουσική βραδιά.

Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Δημήτρης Μάζης έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Αντριάνα και την Καλλινίκη. Παρότι και οι δύο γονείς είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι, έχουν φροντίσει να προστατεύουν την καθημερινότητα των παιδιών τους, γι’ αυτό και οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Αυτή την περίοδο, η Μπέττυ Μαγγίρα βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο. Η ίδια θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM, με τα γυρίσματα να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Είναι επίσημο: Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στην κριτική επιτροπή του GNTM