Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Σε βραδινή της έξοδο στο Θέατρο Παλλάς για την παράσταση «Αλεξάνδρεια», η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε μπροστά σε δημοσιογράφους και κάμερες που περίμεναν μια σύντομη δήλωση.

Η παρουσιάστρια μίλησε αρχικά για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει, αλλά μια ερώτηση στάθηκε αφορμή να αντιδράσει έντονα και να διακόψει τη συζήτηση.

Η Μαγγίρα, θέλοντας να εξηγήσει πώς διαχειρίζεται τις “σκοτεινές μέρες”, απάντησε με ειλικρίνεια: «Μόνη μου, στα σκοτεινά, κλεισμένη σπίτι», δίνοντας μια μικρή γεύση της ψυχολογικής κατάστασης που διανύει.

Ωστόσο, όταν η ρεπόρτερ της εκπομπής Breakfast at Star τη ρώτησε σε τι φάση βρίσκεται η ζωή της αυτή την περίοδο, η παρουσιάστρια έδειξε να ενοχλείται.

Με εμφανή αμηχανία και χωρίς να θελήσει να συνεχίσει, είπε: «Αυτά για σήμερα! Τι μου κάνετε; Καλά;», και αποχώρησε, αφήνοντας την κουβέντα στη μέση.

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε έντονα, καθώς φάνηκε πως η ερώτηση άγγιξε μια ευαίσθητη πλευρά της που δεν ήταν έτοιμη να μοιραστεί δημόσια.