Η Μπέττυ Μαγγίρα αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα συγκίνηση τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου σε ηλικία 88 ετών.

Η Μαγγίρα, που είχε συνεργαστεί με τη θρυλική τραγουδίστρια στις τελευταίες εμφανίσεις της στο Nox, μοιράστηκε την αγάπη και τον σεβασμό της μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, η Μπέττυ Μαγγίρα εξύμνησε τη τόλμη και το θάρρος της Μαρινέλλας σε κάθε πτυχή της ζωής και της καριέρας της.

«Τόλμησες να ανέβεις στη σκηνή όταν ήσουν ήδη θεατρίνα, να συνεργαστείς με μύθους και να δώσεις μοναδικές ερμηνείες που έμειναν στην ιστορία. Τόλμησες να πας πρώτη στην Eurovision, να σπάσεις τα κοινωνικά στερεότυπα, να δημιουργήσεις οικογένεια με το δικό σου τρόπο και να σταθείς όρθια στην πίστα με τη δική σου μοναδική παρουσία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Μαγγίρα αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της προσωπικής σχέσης που είχε με τη Μαρινέλλα: «Νιώθω μεγάλη ευλογία που με επέλεξες να σταθώ δίπλα σου στην τελευταία σου συνεργασία. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθες, για την εμπιστοσύνη σου και για τις στιγμές μας στο καμαρίνι, γεμάτες γέλια και συζητήσεις ως το πρωί».

Στο μήνυμά της, η Μπέττυ Μαγγίρα υπογράμμισε ότι η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία φωνή, αλλά και μια γυναίκα που τόλμησε να σπάσει τα δεσμά των περιορισμών και να γράψει ιστορία.

«Είσαι η Μαρινέλα μου, η Μαρινέλα όλων, και πάντα θα κυλάς στις φλέβες μας», κατέληξε συγκινημένη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BETTY_ΜΑGGIRA (@betty_maggira)

Govastiletto.gr – Μαρινέλλα: Ο αξέχαστος έρωτας με τον Τόλη Βοσκόπουλο, ο μυστικός γάμος στο Παγκράτι και οι απειλές για τη ζωή τους