Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της οντισιόν της στο GNTM, η Σταυρούλα έκλεψε τις εντυπώσεις. Το δυναμικό της περπάτημα, οι πόζες και η γενικότερη σκηνική της παρουσία απέσπασαν εγκωμιαστικά σχόλια από την κριτική επιτροπή, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να προχωρά μάλιστα σε μια ιδιαίτερα αισιόδοξη πρόβλεψη για τη μελλοντική της πορεία στον διαγωνισμό.

«Παιδιά, να σας πω κάτι; Εγώ πιστεύω ότι η Σταυρούλα μπορεί να είναι και το The Next Top Model», είπε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από την πλευρά της εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη διαγωνιζόμενη, λίγο πριν της δώσουν το εισιτήριο για το bootcamp.

«Είσαι από τις περιπτώσεις τις πολύ σπάνιες, αυτές που θέλουμε πολύ και αγαπάμε και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε πολύ», της είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Σταυρούλα απέσπασε το πολυπόθητο «ναι» από όλους τους κριτές και πέρασε στην επόμενη φάση του GNTM. Μάλιστα, η Μπέττυ Μαγγίρα τόνισε χαρακτηριστικά: «Εγώ τη βλέπω και νικήτρια αυτή».

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