Η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μίλησε ανοιχτά για τις προηγούμενες τηλεοπτικές συνεργασίες της που δεν την ικανοποίησαν, και για τις σημαντικές εμπειρίες που αποκόμισε.

Αρχικά, η Μπέττυ Μαγγίρα είπε: «Έχω πάει πολλές προτάσεις σε κανάλια, αλλά κανείς δεν τολμάει, δυστυχώς. Είναι ένας λόγος που παίρνει την κατρακύλα. Στην ΕΡΤ δεν έκανα εγώ την πρόταση, με φώναξαν, τη φτιάξαμε εώς ότου ναυάγησε. Δεν θα εξηγήσω εγώ το γιατί, λυπάμαι το χρόνο και τον κόπο μου, αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα», για να συμπληρώσει ότι θέλει να κάνει πράγματα που ταιριάζουν σε εκείνη: «Όταν φωνάζεις εμένα, με φωνάζεις για συγκεκριμένο λόγο, όχι για να είμαι διεκπεραιωτική. Ξέρεις τι παίρνεις και από τη στιγμή που το ξέρεις, άσε με να στο δώσω. Αν δεν θες, μην με φωνάζεις».

Στη συνεχεία, η Μπέττυ Μαγγίρα αναφέρθηκε σε συνεργασίες που ανέχτηκε στο παρελθόν παρά τη δυσφορία της, εξηγώντας ότι μερικές φορές τα κανάλια βάζουν ανθρώπους για σκοπούς που δεν το αξίζουν. Παράδειγμα έφερε και από την εμπειρία της στο «I Love ΣουΚου».

Η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Βλέποντας τα χρόνια, ανέχτηκα συνεργασίες και ανθρώπους που δεν έπρεπε να δεχτώ. Μπορεί να μην ήθελα και να ήθελε το κανάλι προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό και να βάλει κάποιον άνθρωπο που προωθεί. Στην τελική θα το πληρώσουμε όλοι, πρώτα και καλύτερα εγώ, αν και δεν θεωρώ ότι σε αγγίζει ατομικά. Συνολικά θα χάσει το αποτέλεσμα όταν φέρεις έναν άνθρωπο που δεν το αξίζει. Αυτό έγινε και στο I Love ΣουΚου».

Τέλος, η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε για τις συνθήκες στον ΑΝΤ1, υπογραμμίζοντας ότι δεν την ενδιαφέρει να επιστρέψει και ούτε θα δεχόταν πλέον μια πρόταση για να κάνει πρωινή εκπομπή το Σαββατοκύριακο: «Η ζώνη στον ΑΝΤ1 ήταν κενή έξι χρόνια. Από τη στιγμή που με πήραν έπρεπε να μου δώσουν χρόνο. Τώρα δεν με ενδιαφέρει να επιστρέψω, με τις θεματολογίες που υπάρχουν σήμερα, δεν ταιριάζω».

