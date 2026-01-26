Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, μετά από μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση που έκανε στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε ανοιχτά για τη ρήξη με την οικογένειά του, αφήνοντας να εννοηθεί πως η μεταξύ τους σχέση έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Ο 26χρονος αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην απόσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό, υποστηρίζοντας πως δεν βλέπει προοπτική αποκατάστασης των σχέσεων στο μέλλον. Όπως ανέφερε, τόσο οι γονείς του, όσο και τα αδέλφια του δεν έχουν αποδεχτεί τη σύζυγό του, γεγονός που έχει επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το οικογενειακό κλίμα.

Μάλιστα, ο Μπρούκλιν αποκάλυψε και ένα περιστατικό από τη γαμήλια δεξίωση, περιγράφοντας έναν χορό με τη μητέρα του, που, όπως είπε, τον έκανε να νιώσει ιδιαίτερα άβολα. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο επανήλθε στην επικαιρότητα, όταν η Μπέττυ Μαγγίρα το αναπαρέστησε με χιουμοριστική διάθεση, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις στα social media.

«Pov: Είσαι η Βικτόρια Μπέκαν στον γάμο του γιου της», έγραψε πάνω στο βίντεο.

Govastiletto.gr – Μπέττυ Μαγγίρα: Απαντά στις αρνητικές κριτικές – Το σχόλιο για το τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη