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Τη Σέριφο επέλεξε για τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές η Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης από το κυκλαδίτικο νησί.

Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε την παραλία Ψιλή Άμμο, όπου απόλαυσε το μπάνιο της και δημοσίευσε ένα Instagram Story μέσα από τη θάλασσα.

Στο στιγμιότυπο ποζάρει φορώντας λευκό μαγιό και γυαλιά ηλίου, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της στιγμές.

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