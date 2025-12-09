Σε νέο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast at Star, η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει γύρω από τις δηλώσεις της και την έμμεση αναφορά στην πρώην συνεργάτιδά της, Τζο Κουτσοκώστα.

Η παρουσιάστρια εντοπίστηκε μαζί με την Άντζελα Δημητρίου, με την οποία διασκέδαζαν σε κοινή τους έξοδο.

Η ένταση ξεκίνησε όταν, στη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο Χαμογέλα και Πάλι, η Μαγγίρα μίλησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 και άφησε σαφείς υπαινιγμούς για πρόσωπα από το παρελθόν της.

Στη συνέχεια, το όνομα της Τζο Κουτσοκώστα ήταν εκείνο που συνδέθηκε με τις δηλώσεις, ενώ οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν έμμεσες «απαντήσεις» μέσα από τα social media τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Όταν η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους, επέλεξε να το χειριστεί όλο με χιούμορ. Πλησίασε τους ρεπόρτερ και είπε γελώντας: «Δεν φωνάζουμε, πρώτον… δεν φωνάζουμε!», ενώ αμέσως μετά άρχισε να τραγουδά μαζί με την Άντζελα Δημητρίου το «Μην ακούσω τίποτα», κρατώντας την αγκαζέ.

Χωρίς να δώσει καμία περαιτέρω δήλωση για την κόντρα που έχει δημιουργηθεί, αποχώρησε γρήγορα προς το αυτοκίνητό της, δείχνοντας πως δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα.

