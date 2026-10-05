Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό επέλεξε να απαντήσει η Μπέττυ Μαγγίρα στα σχόλια του Περικλή Κονδυλάτου σχετικά με την πορεία της στο μόντελινγκ, σχολιάζοντας πως «μου πάει η φουστανέλα και όλες οι στολές».

Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη τοποθέτηση του σχεδιαστή για την παρουσία της στο GNTM, όπου ανέφερε πως η ίδια «έκανε μόντελινγκ το 1821». Η παρουσιάστρια και μοντέλο είχε αντιδράσει αρχικά δημοσιεύοντας μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εικονιζόταν με παραδοσιακή φορεσιά.

Σε κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η Μπέττυ Μαγγίρα αντιμετώπισε το ζήτημα με ανάλαφρη διάθεση.

«Μου πάει η φουστανέλα, ευχαριστώ. Όλες οι στολές μου πάνε, τα κρατάμε αυτά, είναι κοστούμια» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμμετείχε στη συζήτηση, συνεχίζοντας στο ίδιο χιουμοριστικό κλίμα: «Έχουμε και ντοκουμέντα εμείς, κάδρα από τότε και από την μάχη πάνω στα άρματα».

Όταν ρωτήθηκε, αν την ενοχλούν τα σχόλια σχετικά με την ηλικία και την καριέρα της στο μόντελινγκ, η παρουσιάστρια απάντησε: «Αν με ενοχλούσαν δεν θα έκανα χιούμορ». Η ίδια σχολίασε με χιούμορ και τις αναφορές του Δημήτρη Παπανώτα στους τίτλους που έχει κερδίσει στο παρελθόν, λέγοντας: «Σταρ Θράκης το 91’ μην μου μειώνεται τους τίτλους, το Miss είναι πιο κάτω».

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Τι είχε δηλώσει ο Περικλής Κονδυλάτος

Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για την Μπέττυ Μαγγίρα: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ’ αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».

Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν άφησε ασχολίαστη τη συγκεκριμένη αναφορά και απαντώντας μέσω Instagram. Αρχικά, αναδημοσίευσε τίτλο που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: “Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821″» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη».

Στη συνέχεια, κοινοποίησε μία AI φωτογραφία της, στην οποία εμφανίζεται ως μοντέλο σε άλλη εποχή, να περπατά σε πασαρέλα με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο. Στη συγκεκριμένη εικόνα φορά μια δημιουργία εμπνευσμένη από ελληνική παραδοσιακή φορεσιά, γράφοντας: «Από το peak της καριέρας μου».

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