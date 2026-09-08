Έξι μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Γιώργου Πανουσόπουλου, η Μπέτυ Λιβανού επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις.

Η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην επίσημη προβολή της ταινίας «Κόκορας», σε σκηνοθεσία του Τάσου Γερακίνη.

Η παρουσία της στην εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που επέλεξε να εμφανιστεί δημόσια από τον περασμένο Μάρτιο, όταν έφυγε από τη ζωή ο σύζυγός της, με τον οποίο είχε συνδέσει μεγάλο μέρος της προσωπικής και οικογενειακής της διαδρομής.

Η Μπέτυ Λιβανού κράτησε διακριτική στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, επιλέγοντας μια κομψή εμφάνιση.

Παρακολούθησε την προβολή της ταινίας και στη συνέχεια πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή της στις δημόσιες εκδηλώσεις.

Πηγή: NDP Photo Agency

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