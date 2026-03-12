Με βαθιά συγκίνηση, και μέσα σε κλίμα βαρύ πένθους, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του πολιτισμού αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας, Γιώργο Πανουσόπουλο, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς.

Ο δημιουργός, που «ζωγράφισε» το ελληνικό καλοκαίρι με τον φωτογραφικό φακό του, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην τέχνη, αλλά και στη ζωή της επί δεκαετίες συζύγου του, Μπέτυς Λιβανού.

Η Μπέτυ Λιβανού, εμφανώς συντετριμμένη, έφτασε στο Ναό του Αγίου Τρύφωνος Κηφισιάς υποβασταζόμενη, για να πει το τελευταίο «αντίο» στον άνθρωπο που υπήρξε ο δικός της «πρωταγωνιστικός ρόλος» στη ζωή. Η σχέση τους, αν και πέρασε από διακυμάνσεις και κρίσεις, παρέμεινε μια από τις πιο εμβληματικές και βαθιές σχέσεις του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου.

Στην εξόδιο ακολουθία, η οποία ξεκίνησε στις 13:00, το «παρών» έδωσαν προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, του θεάτρου και της πολιτικής, τιμώντας τη μνήμη του «μάστορα» της εικόνας. Ανάμεσα σε αυτούς οι: Λουκία Πιστιόλα, Κώστας Λαμπρόπουλος, Δήμητρα Ματσούκα, Όλγα Μαλέα, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη κ.α..

Σε μια κίνηση που αντικατοπτρίζει το ήθος του εκλιπόντος, η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων να ενισχυθεί το Σπίτι του Ηθοποιού, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη στον κλάδο που τόσο αγάπησε ο Γιώργος Πανουσόπουλος.

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος δεν ήταν απλώς ένας σκηνοθέτης. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε τον ελληνικό κινηματογράφο να μοιάζει με αιώνιο καλοκαίρι. Σήμερα, ο καλλιτεχνικός κόσμος τον αποχαιρέτησε με τη σιωπή που αρμόζει σε έναν μεγάλο δημιουργό.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

