Το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση λένε αυτή την ώρα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών συγγενείς, φίλους και συναδέλφοι που την αγάπησαν μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Λίγο πριν τις 11.00 το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στενοί συγγενείς και φίλοι της αείμνηστης ηθοποιού. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπέτυ Βαλάση αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν στο ίδρυμα «Σπίτι του Αγωνιστή». Με την πολιτική κηδεία της, πέφτει οριστικά η αυλαία, με όσους τη γνώρισαν και την αγάπησαν να την αποχαιρετούν με συγκίνηση και σεβασμό.

Από το τελευταίο αντίο στην Μπέτυ Βαλάση δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο γιος της, Νικόλας Μινισσάλι.

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, με σημαντική διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους και το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη.

Στη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους σκηνοθέτες, ενώ γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Λωξάντρα», που προβλήθηκε το 1980 και αποτέλεσε την τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Δείτε ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην κηδεία της

Γιάννης Ζουγανέλης

Αντώνης Λουδάρος

Γιώργος Καρτάλος

Θοδωρής Κατσαφάδος

Νίκος Σοφιανός

Άννα Φόνσου-Μαίρη Βιντιάδου

Νίκος Καραγιώργης

Σεμίνα Διγενή

Σπύρος Μπιμπίλας

Θοδωρής Κατσαφάδος-Μαριλού Κατσαφάδου

Δημήτρης Κουτσούμπας

Γιάννης Μανιός

Η ζωή της Μπέτυς Βαλάση

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιανουαρίου 1937 και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσποινα.

Ήταν μία από τις πιο αναγνωρισμένες και ταλαντούχες ηθοποιούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Ήρθε στον κόσμο από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Μάλιστα, είναι γνωστό ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του πατέρα της σφαγιάστηκε από τους Τούρκους το 1922.

Οι γονείς της χώρισαν όταν η Μπέτυ Βαλάση ήταν ακόμα σε μικρή ηλικία. Ο πατέρας της έμεινε στην Κατερίνη και ίδρυσε μονάδα παραγωγής καπνών, όπως είχε η οικογένειά του στη Μικρά Ασία, ενώ η μητέρα της μετακόμισε στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια εκείνη ταξίδευε με τρένο μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης, ώστε να βλέπει και τους γονείς της.

Η Μπέτυ Βαλάση το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη, κρατώντας τον ρόλο της Παλλάδας Αθηνάς στη σατιρική τριλογία «Οδύσσεια», του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη.

Από το 1960 έως το 2004 έπαιξε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους καταξιωμένων σκηνοθετών.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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