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Μια σημαντική δωρεά για την υποστήριξη των πληγέντων από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία ανακοίνωσε η Beyoncé.

Η τραγουδίστρια προσφέρει το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο θα κατευθυνθεί στις προσπάθειες ανακούφισης των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την καταστροφή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Parkwood Entertainment, η οποία έγινε την Τρίτη 25 Αυγούστου, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη στέγαση των κατοίκων στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου στην περιοχή Τσοκό, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Τουλάχιστον 312 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 29.000 σπίτια καταστράφηκαν.

Η Beyoncé είναι μία από τις καλλιτέχνιδες που έχουν κινητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για τη στήριξη των σεισμόπληκτων. Στη σχετική προσπάθεια συμμετέχουν επίσης η Shakira, η οποία έχει δεσμευτεί να προσφέρει 1,25 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση σχολείων που υπέστησαν ζημιές, και η Karol G, που μέσω του ιδρύματός της δώρισε 1,2 εκατομμύρια δολάρια στους πληγέντες.

 

Govastiletto.gr – Shakira: Ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας

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