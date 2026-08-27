Μια σημαντική δωρεά για την υποστήριξη των πληγέντων από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία ανακοίνωσε η Beyoncé.

Η τραγουδίστρια προσφέρει το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο θα κατευθυνθεί στις προσπάθειες ανακούφισης των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την καταστροφή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Parkwood Entertainment, η οποία έγινε την Τρίτη 25 Αυγούστου, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη στέγαση των κατοίκων στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου στην περιοχή Τσοκό, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Τουλάχιστον 312 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 29.000 σπίτια καταστράφηκαν.

Η Beyoncé είναι μία από τις καλλιτέχνιδες που έχουν κινητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για τη στήριξη των σεισμόπληκτων. Στη σχετική προσπάθεια συμμετέχουν επίσης η Shakira, η οποία έχει δεσμευτεί να προσφέρει 1,25 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση σχολείων που υπέστησαν ζημιές, και η Karol G, που μέσω του ιδρύματός της δώρισε 1,2 εκατομμύρια δολάρια στους πληγέντες.

Beyoncé announced that she will make a personal donation of $1 million to support relief efforts in Colombia following the country’s recent earthquake. The donation will provide food and housing supplies to areas most affected. At least 312 people were killed in the earthquake… pic.twitter.com/fAmxFUO24c — Variety (@Variety) August 26, 2026

Govastiletto.gr – Shakira: Ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας