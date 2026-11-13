Ένα φόρεμα γεμάτο συναισθηματική αξία ξεχωρίζει ανάμεσα στις πολυάριθμες δημιουργίες που έχει φορέσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της η Beyoncé.

Πρόκειται για το νυφικό της, το οποίο σχεδίασε η μητέρα της, Tina Knowles, για τον γάμο της με τον Jay-Z το 2008.

Η διάσημη τραγουδίστρια μίλησε για την ιδιαίτερη σημασία που έχει για εκείνη η συγκεκριμένη δημιουργία, εξηγώντας πως η αξία της δεν βρίσκεται στην πολυτέλεια ή στο όνομα κάποιου καταξιωμένου σχεδιαστή, αλλά στην αγάπη με την οποία δημιουργήθηκε.

Η Beyoncé θυμήθηκε το νυφικό που σχεδίασε η μητέρα της

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό i-D, η Beyoncé αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο της φόρεμα από όσα έχει επιμεληθεί η Tina Knowles για εκείνη. Η απάντησή της ήταν το νυφικό που επέλεξε για την πιο ξεχωριστή ημέρα της προσωπικής της ζωής.

«Το αγαπημένο μου φόρεμα από όσα έχει σχεδιάσει η μητέρα μου είναι το νυφικό μου. Ήταν υπέροχο μέσα στην απλότητά του και φτιαγμένο με την αγάπη της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την τραγουδίστρια, το συγκεκριμένο φόρεμα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, καθώς συνδέεται με έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής της.

Beyoncé tells @i_D magazine her favorite dress Miss Tina Knowles has ever designed is her wedding dress. “My favourite dress my mother designed was my wedding dress—it was gorgeously simple and made with her love. We had a very small wedding in our home. We told the guests we were having a party, and no one knew they were coming to our wedding but our parents and a few friends. Wearing a dress, she designed was very important to me, and more important than any designer dress.” — Buzz Talk (@BuzzTalkonX) November 11, 2026

Ο μυστικός γάμος με τον Jay-Z το 2008

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Beyoncé αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Jay-Z, αποκαλύπτοντας πως το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως περιέγραψε, η γαμήλια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, παρουσία ενός πολύ μικρού αριθμού καλεσμένων. Μάλιστα, οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνώριζαν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο είχαν προσκληθεί.

«Κάναμε έναν πολύ μικρό γάμο στο σπίτι μας. Είχαμε πει στους καλεσμένους ότι διοργανώναμε ένα πάρτι και κανείς δεν γνώριζε ότι ερχόταν στον γάμο μας, εκτός από τους γονείς μας και μερικούς φίλους», αποκάλυψε.

Η επιλογή αυτή επέτρεψε στο ζευγάρι να ζήσει την ιδιαίτερη στιγμή σε ένα πιο προσωπικό και προστατευμένο περιβάλλον.

Beyoncé Says Her Wedding Dress Is Her ‘Favorite’ Thing Mom Tina Knowles Has Designed for Her https://t.co/cZCYb1TmXU — People (@people) November 12, 2026

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