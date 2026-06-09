Στο απόσπασμα που ανέβασε η σύζυγος του Αμερικανού ράπερ στο Instagram για το νέο του single «Gemini Season», ανήμερα των γενεθλίων του τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, η 31χρονη εμφανίζεται φορώντας ένα λευκό κορμάκι καθισμένη μπροστά από μια αγελάδα, σε ένα σουρεαλιστικό περιβάλλον που θυμίζει ορεινό τοπίο. Στη συνέχεια, εμφανίζεται και ο Kanye West, συμμετέχοντας στη σκηνή, δίνοντάς της να πιει από το γάλα που μόλις είχε αρμέξει.

Όπως αποκάλυψε η Bianca Censori, τη σκηνοθεσία του συγκεκριμένου κλιπ υπογράφει η ίδια.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bianca Censori (@biancacensori)

Δείτε ολόκληρο το βίντεο κλιπ:

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2022, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο λόγω των τολμηρών εμφανίσεων της Bianca Censori. Ωστόσο, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει σε συνεντεύξεις της ότι οι επιλογές της είναι συνειδητές και αποτέλεσμα δημιουργικής συνεργασίας με τον Kanye West. Όπως έχει δηλώσει, βλέπει την εικόνα της ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και δεν διστάζει να πειραματίζεται, ακόμη κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις.

Στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση στο Άμστερνταμ, επέλεξε ένα look που θύμιζε έντονα την εμβληματική Πριγκίπισσα Λέια Οργκάνα από το Star Wars. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε δύο πλεγμένους κότσους και ήταν ντυμένη στα λευκά.

🚨 Ye and Bianca Censori Arrive in the Netherlands for Bully Tour

Bianca was seen alongside Ye as the couple touched down amid ongoing controversy surrounding the shows. The concerts sparked debate after Jewish groups attempted to have them canceled over Ye’s past antisemitic… pic.twitter.com/47zBaF4Uvn — Simply Amaka (@StelxyG) June 7, 2026

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