Η 30χρονη αρχιτέκτονας και σύζυγος του ράπερ, Kanye West δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες όπου ποζάρει μέσα σε μια διάφανη «φούσκα», φορώντας ένα ασημί κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ και ψηλοτάκουνα παπούτσια.
