Η Bianca Censori έδωσε το «παρών» σε δικαστική αίθουσα του Λος Άντζελες την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της αγωγής που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, Kanye West, από πρώην υπάλληλό του. Η ίδια διατήρησε μια σοβαρή και χαμηλών τόνων στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Εντύπωση προκάλεσε η στυλιστική της επιλογή, καθώς η Censori εγκατέλειψε τις προκλητικές εμφανίσεις του παρελθόντος για ένα πιο συντηρητικό look που άρμοζε στην περίσταση: ένα απλό, κλειστό φόρεμα και τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν αυστηρό κότσο.

Παράλληλα με τις συζητήσεις γύρω από την εμφάνισή της έξω από το δικαστήριο, ένα σκίτσο από την αίθουσα της δίκης αποτυπώνει την Bianca Censori καθισμένη κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Το σκίτσο φιλοτεχνήθηκε από τη Μόνα Σέιφερ Έντουαρντς, καλλιτέχνιδα που ειδικεύεται στα δικαστικά σκίτσα.

Στην απεικόνιση, η Censori εμφανίζεται σοβαρή και συγκεντρωμένη, με ήρεμη στάση και προσεκτική έκφραση καθώς παρακολουθεί τη διαδικασία.

Το σκίτσο της Bianca Censori

Η Bianca Censori καταθέτει στο πλαίσιο αστικής αγωγής που έχει καταθέσει ο Τόνι Σάξον κατά του Kanye West. Ο Σάξον είχε προσληφθεί το 2021 από τον ράπερ ως project manager για εργασίες ανακαίνισης της έπαυλής του στο Μαλιμπού. Σύμφωνα με την αγωγή, ο ενάγων υποστηρίζει ότι ο Kanye West δεν κατέβαλε τα δεδουλευμένα του, δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και στη συνέχεια τον απέλυσε παράνομα.

Σε δικαστικά έγγραφα αναφέρεται επίσης ότι ο Σάξον εργαζόταν έως και 16 ώρες την ημέρα για την ανακαίνιση της κατοικίας, την οποία ο West είχε αγοράσει έναντι 57 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι είχε προειδοποιήσει τον ράπερ να μην μεταφέρει μεγάλες γεννήτριες στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο West φέρεται να του απάντησε: «Αν δεν κάνεις αυτό που λέω, δεν θα δουλέψεις για μένα, δεν θα είμαι πια φίλος σου και θα με βλέπεις μόνο στην τηλεόραση».

Ο Kanye West αρνείται κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς και έχει ζητήσει την απόρριψη της αγωγής.

