Η 31χρονη αρχιτέκτονας και ο Kanye West απαθανατίστηκαν πιασμένοι χέρι χέρι στην Τιφλίδα. Όμως, η επιλογή ρούχου που έκανε η Bianca Censori, τράβηξε όλα τα βλέμματα, φορώντας μαύρο φόρεμα με διάφανη ύφανση, με διακοσμητικά στοιχεία στο μπροστινό μέρος και άνοιγμα στο πίσω τμήμα, ενώ το σύνολο δεν διέθετε εσωτερική επένδυση, με αποτέλεσμα να είναι πλήρως διαφανές.

Η σύζυγος του ράπερ δεν φορούσε εσώρουχο κατά τη διάρκεια της εξόδου, ενώ το φόρεμα άφηνε εντελώς εκτεθειμένο το πίσω μέρος του σώματός της. Παρά τη διαφάνεια της ενδυματολογικής της επιλογής, η ίδια κάλυψε το πρόσωπό της με μια μαύρη μάσκα που θύμιζε γάτα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Bianca Censori’s body is tea as she steps out in a daring black dress alongside her husband, Ye, ahead of his performance in Tbilisi, Georgia. pic.twitter.com/ylBpuD0QkJ — Pop Core (@TheePopCore) June 12, 2026

Naughty kitty! Kanye’s wife Bianca Censori is bra and underwear free in a VERY sheer gown with a CAT mask https://t.co/ambgpRGfgv — Daily Mail (@DailyMail) June 12, 2026

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου βίντεο κλιπ του Kanye West για το τραγούδι «Gemini Season», στο οποίο συμμετέχει η Bianca Censori και εμφανίζεται σε σκηνές που έχει σκηνοθετήσει η ίδια.

Στο βίντεο, η Bianca Censori εμφανίζεται καθισμένη αρχικά σε σκαμπό δίπλα σε μια αγελάδα, φορώντας λευκά εσώρουχα και ψηλοτάκουνα, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται να συμμετέχει σε σκηνές με την αγελάδα, σε πλαίσιο σκηνοθετημένης δράσης μαζί με τον ράπερ.

govastiletto.gr – Bianca Censori: Αρμέγει αγελάδα φορώντας σέξι εσώρουχα στο νέο βίντεο κλιπ του Kanye West!