Σε ακόμα μία άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση προχώρησε η Bianca Censori, διατηρώντας το προκλητικό στυλ που την χαρακτηρίζει, αυτή τη φορά με τον Kanye West να εκτελεί χρέη φωτογράφου.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε την περασμένη Παρασκευή στα stories του Instagram, η 31χρονη από την Αυστραλία ποζάρει μπροστά στον σύζυγό της φορώντας ένα διάφανο λευκό τοπ και ένα μικροσκοπικό στρινγκ.

Η Censori ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνες γόβες και έναν επιμελημένο ψηλό κότσο στα μαλλιά.

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govastiletto.gr -Ο Kanye West προκαλεί ξανά: Δημοσίευσε γυμνή φωτογραφία της Bianca Censori από βραδινή τους έξοδο