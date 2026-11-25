Ένα νέο, ιδιαίτερο καλλιτεχνικό εγχείρημα παρουσίασε η Μπιάνκα Σενσόρι, αποκαλύπτοντας ένα ρομποτικό ομοίωμα του εαυτού της.

Η δημιουργία έχει τη μορφή της και θα προσφέρει στους επισκέπτες μια διαδραστική εμπειρία, καθώς θα τους καλεί να γονατίσουν μπροστά της και στη συνέχεια θα απαντά στις ερωτήσεις τους.

Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε το νέο έργο μέσω Instagram την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας μια κοντινή φωτογραφία που φαίνεται να απεικονίζει το πρόσωπο του ρομπότ.

«Για πρώτη φορά, η Μπιάνκα Σενσόρι μιλάει»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Για πρώτη φορά, η Μπιάνκα Σενσόρι μιλάει», παρουσιάζοντας παράλληλα τον τίτλο της εγκατάστασης: «BIO POP 2: BIANCA IS MY BABY DOLL».

Το έργο αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας σειράς επτά καλλιτεχνικών δημιουργιών που έχει σχεδιάσει η ίδια. Σύμφωνα με την περιγραφή της εγκατάστασης, το ρομποτικό αυτοπορτρέτο χρειάστηκε πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Έχει ύψος περίπου τρία μέτρα και διαθέτει 25 άξονες κίνησης. Οι επισκέπτες θα καλούνται να γονατίσουν μπροστά του, ενώ το ρομπότ θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις τους.

Πότε θα παρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη

Η εγκατάσταση αναμένεται να παρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη στις 14 Δεκεμβρίου, έπειτα από την πρώτη της παρουσίαση στη Σεούλ.

Στην προηγούμενη έκθεση, η Μπιάνκα Σενσόρι είχε παρουσιάσει γλυπτά και έπιπλα, μέσα από τα οποία εξερευνούσε, όπως είχε αναφέρει, τους περιορισμούς της οικιακής ζωής.

Το νέο έργο φαίνεται να συνεχίζει την καλλιτεχνική της αναζήτηση, αυτή τη φορά εστιάζοντας στη σχέση του κοινού με την εξουσία και την αυθεντία. Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του, θέτει ερωτήματα σχετικά με το τι θεωρούμε αυθεντικό και μπροστά σε ποιον επιλέγουμε να υποκλιθούμε.

«Στην αυγή της συνθετικής εποχής, το BIANCA IS MY BABY DOLL θέτει ερωτήματα για την κατασκευασμένη αυθεντία: τι πιστεύουμε και μπροστά σε ποιον γονατίζουμε;», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bianca Censori (@biancacensori)

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