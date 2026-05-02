Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε με εντελώς διαφορετικό στιλ σε εκδήλωση του Columbia University Graduate School of Architecture Planning and Preservation στη Νέα Υόρκη, εκπλήσσοντας με την πιο «συγκρατημένη» εικόνα της.

Η 31χρονη αρχιτέκτονας και σύζυγος του Κάνιε Γουέστ βρέθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου στο πανεπιστήμιο, όπου συμμετείχε ως προσκεκλημένη κριτής, επιλέγοντας για την περίσταση ένα total black και κομψό outfit.

Συγκεκριμένα, φόρεσε ζιβάγκο, σακάκι, δερμάτινη φούστα λίγο πάνω από το γόνατο και ψηλές μπότες, σε μια αισθητική που διέφερε αισθητά από τις πιο τολμηρές εμφανίσεις που τη χαρακτηρίζουν.

Εντύπωση προκάλεσε και η αλλαγή στα μαλλιά της, καθώς εμφανίστηκε με μελί απόχρωση και ίσιο χτένισμα, αφήνοντας πίσω τη συνήθη εικόνα της.

Η Σενσόρι έχει γίνει γνωστή τα τελευταία χρόνια για τις ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και συχνά ακραίες στιλιστικές επιλογές της, που έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση στα media.