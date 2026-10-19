Η Μπιάνκα Σενσόρι επέστρεψε στις εκκεντρικές στιλιστικές επιλογές της, που την έχουν κάνει γνωστή.

Η 31χρονη αρχιτέκτονας βγήκε το βράδυ του Σαββάτου στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, τραβώντας τα βλέμματα με το αποκαλυπτικό της σύνολο.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε το κλαμπ «The Living Room», με την ίδια να επιλέγει ένα κόκκινο κορμάκι από δίχτυ, χωρίς σουτιέν, που άφηνε ακάλυπτο το μπούστο της.

Το κόκκινο σύνολο που ξεχώρισε

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με μια στενή, διάφανη κόκκινη φούστα, η οποία έφτανε λίγο κάτω από τα γόνατα, καθώς και ασορτί κόκκινα πέδιλα. Η επιλογή της κινήθηκε στη γνώριμη αισθητική της, με έμφαση στα τολμηρά κοψίματα και τα διάφανα υφάσματα.

Από την πλευρά του, ο Κάνιε Γουέστ προτίμησε ένα σύνολο από τζιν, συνδυάζοντας μπουφάν με ψηλό γιακά και ξεθωριασμένο τζιν παντελόνι.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια. Στο διάστημα αυτό, οι εμφανίσεις τους έχουν συχνά συζητηθεί για τον αποκαλυπτικό και ασυνήθιστο χαρακτήρα τους.

Ye and Bianca Censori spotted leaving a night out in LA 📸🔥

#Ye #BiancaCensori #KanyeWest #LA https://t.co/i73RcBZsgJ — Jorginho🦅❤️ (@Jorginh5455501) October 19, 2026

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