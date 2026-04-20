Το πρώτο live του Your Face Sounds Familiar πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου στον ΑΝΤ1, με τον μεγάλο νικητή της πρεμιέρας να είναι ο Biased Beast, ο οποίος εντυπωσίασε ως Benson Boone.

Ο Biased Beast φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Πρωινό και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για τη διαδρομή του, τις φιλοδοξίες του και τις συνεργασίες που ονειρεύεται.

«Θέλω να προλάβω να συνεργαστώ με τους παλιούς, πριν φύγουν από τη ζωή. Όλες οι μπάντες, οι U2, ο Μικ Τζάγκερ… Στην Ελλάδα πιστεύω ότι η Άννα Βίσση είναι στην κορυφή και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της. Από άντρες μου αρέσει ο Σάκης Ρουβάς και ο Πέτρος Ιακωβίδης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Biased Beast (κατά κόσμον Χριστόφορος Ηλίας) μεγάλωσε στην Κύπρο και στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου και διαμόρφωσε την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Σπούδασε υποκριτική στο Stella Adler Studio of Acting και έχει ασχοληθεί με τη μουσική, το θέατρο και το performance art.

Έχει εμφανιστεί σε musical παραγωγές, τηλεοπτικά projects, αλλά και live εμφανίσεις, ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Πάολα και ο Γιάννης Πλούταρχος.

Στο δημιουργικό του σύμπαν συνδυάζει μουσική, εικόνα και performance, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και τη δική του drag περσόνα, χτίζοντας ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

