Τη διαφωνία του με το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης εξέφρασε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποκαλύπτοντας πως δεν γνώριζε πόσα χρήματα λαμβάνουν οι βουλευτές όταν εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή.

Όπως εξήγησε, η πληροφορία αυτή του προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς θεωρεί μεγάλη την απόσταση ανάμεσα στις αποδοχές των πολιτικών και στους μισθούς πολλών εργαζομένων.

Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όπου μίλησε τόσο για την πολιτική, όσο και για την αγάπη του για το θέατρο.

«Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, βρίσκω την ευτυχία στο θέατρο»

Με αφορμή τη συμμετοχή του σε δύο θεατρικές παραστάσεις τη φετινή σεζόν, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξήγησε πως η επαγγελματική του ικανοποίηση προέρχεται κυρίως από την υποκριτική και όχι από τις οικονομικές απολαβές.

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η ενασχόλησή του με την πολιτική δεν είχε ως κίνητρο τον μισθό του βουλευτή. Όπως αποκάλυψε, όταν μπήκε στη Βουλή δεν γνώριζε καν το ύψος της αποζημίωσης που προβλέπεται για τους βουλευτές.

«Φέτος έχω τη μεγάλη χαρά να παίζω σε δύο καινούργια θέατρα. Να μου πεις γιατί σε δύο. Γιατί εγώ βρίσκω την ευτυχία μέσα στο θέατρο, όχι το χρήμα. Το χρήμα δεν με ενδιαφέρει, γιατί πολλοί μου λένε “κάτσε στη Βουλή να παίρνεις χρήματα”. Όταν μπήκα στη Βουλή δεν ήξερα καν πόσος ήταν ο μισθός και εξοργίστηκα όταν έμαθα πόσος ήταν ο μισθός», ανέφερε.

Η αντίδρασή του για τη βουλευτική αποζημίωση

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στο ποσό των 7.000 ευρώ που, όπως είπε, αντιστοιχεί στη βουλευτική αποζημίωση πριν από τις κρατήσεις και τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις.

Αντιπαρέβαλε το συγκεκριμένο ποσό με τα 800 έως 1.000 ευρώ που, σύμφωνα με τον ίδιο, λαμβάνουν πολλοί Έλληνες ως μηνιαίο μισθό.

«Ο μισθός είναι 7.000, αλλά μείον τις κρατήσεις, μείον αυτά που δίνεις στο κόμμα, μείον τη χορηγία. Αυτό λοιπόν εμένα με ενόχλησε και λέω “αυτοί οι άνθρωποι έχουν συναποφασίσει ότι οι Έλληνες θα παίρνουν 800 με 1.000 ευρώ και ο βουλευτής θα παίρνει αυτά τα λεφτά;” Απαράδεκτο», δήλωσε.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας πρόσθεσε πως, κατά την άποψή του, ο αριθμός των βουλευτών θα έπρεπε να είναι μικρότερος από τους 300 που προβλέπονται σήμερα, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του με τη σημερινή κατάσταση.

«Γι’ αυτό και δεν θέλω να είμαι. Αυτή είναι άποψή μου και θα τη λέω. Και 300 δεν έπρεπε να είναι, λιγότεροι έπρεπε, δεν χρειάζονται. Έτσι και αλλιώς δεν έρχονται», κατέληξε.

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