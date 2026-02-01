Η Μαρικέλλυ, πρώην παίκτρια του Big Brother, μοιράστηκε με συγκίνηση στον λογαριασμό της στο TikTok ότι έπεσε θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της.

Με δάκρυα στα μάτια, η νεαρή κοπέλα περιέγραψε πώς, παρά την υποστήριξη που φαινόταν να της προσφέρει, εκείνος επέδειξε βίαιη συμπεριφορά, κάτι που είχε συμβεί και στο παρελθόν.

«Εδώ και καιρό βιώνω κατάθλιψη μετά το παιχνίδι και δίπλα μου είχα το αγόρι μου. Δυστυχώς, με κοπάνησε. Είχαμε χωρίσει και ξαναβρεθήκαμε, αλλά αυτό που συνέβη μετά ήταν το τέλος. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σε χτυπάει», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας μήνυμα σε όσες γυναίκες βρίσκονται σε αντίστοιχες καταστάσεις: «Αν έχεις περάσει κάτι σαν κι εμένα, φύγε όσο είναι νωρίς».

Η Μαρικέλλυ τόνισε πως το κοινό βλέπει μόνο τις χαρούμενες στιγμές της ζωής της, ενώ πίσω από τα φώτα και τις κάμερες κρύβονται δύσκολες και τραυματικές εμπειρίες.

Το βίντεο που δημοσίευσε θέλησε να δείξει την αλήθεια της κατάστασης και να ενθαρρύνει κι άλλες γυναίκες να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

Λίγα λόγια για τη νεαρή κοπέλα: Η Μαρικέλλυ είναι 21 ετών, φοιτήτρια Ναυτιλιακών στο ΠΑ.ΠΕΙ. και ενεργή influencer στην Αθήνα. Με έντονη προσωπικότητα, φιλοδοξεί να γίνει επιτυχημένη broker, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Χαρακτηρίζεται κοινωνική, πολυπράγμων και αποφασισμένη να εξελίσσεται, αδιαφορώντας για την κριτική.

Govastiletto.gr – Χρήστος Ντεντόπουλος: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά τη νίκη στο Big Brother – «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος!»