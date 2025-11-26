Η Χριστίνα Μπόμπα υποδέχτηκε τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Μάριο Μάζαρη στο νέο πειεσόδιο του «BeWell Podcast» στο Youtube, για να συζητήσουν εκτενώς για τη σύγχρονη γονεϊκότητα.

«Πολλές φορές νιώθω τύψεις. Η γονεϊκότητα έχει πολλές αποφάσεις και πάντα υπάρχουν οι τύψεις. Είναι και βαθιά ριζωμένες μέσα μας» ανέφερε αρχικά η γνωστή Influencer, η οποία πριν τέσσερα χρόνια απέκτησε με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

«Έχοντας δυο μικρά παιδιά, που είναι τεσσάρων χρονών τώρα τα κορίτσια μου, αλλά θυμάμαι και πιο μικρά, υπήρχε πάρα πολύ το τι θα κάνουν το απόγευμα, πού θα πάνε, σε πόσες δραστηριότητες. Τελικά πήγαν την πρώτη χρονιά στο σχολείο και το απόγευμα, δεν ήθελαν να πάνε πουθενά. Ήθελαν να κάτσουν στο σπίτι τους και να παίξουν μεταξύ τους ήρεμα και καλά.

Και ενώ είχαμε πει θα πάμε εκεί, εκεί και εκεί, λέω “κορίτσια, εντάξει σας βλέπω ζορίζεστε, κουράζεστε, είναι η πρώτη χρονιά στο σχολείο, δεν θα κάνουμε τίποτα φέτος”, εκτός από το κολυμβητήριο που το αγαπάνε. Θα πηγαίνουμε μόνο στο σχολείο και αυτό είναι τέλειο. Θα γνωρίσετε τους φίλους σας και θα περάσουμε τα απογεύματα μαζί εδώ. Αν κάπου έχω δουλίτσα, ίσως έρθει ο μπαμπάς… Και τελικά ήταν απελευθερωτικό.

Μέσα μου όμως είχα κάτι να με τρώει που πήγανε μπαλέτο, που όλα τα άλλα παιδάκια κάτι έκαναν, και όταν κάναμε έτσι μια συζήτηση, μου είπες, αυτό ήταν καλό. Δεν χρειάζεται όλα τα παιδιά να κάνουν χιλιάδες πράγματα τα απογεύματα και ειδικά όταν είναι τριών χρονών. Και εγώ μπήκα στη διαδικασία να συγκρίνω τον εαυτό μου με τα άλλα παιδιά που έκαναν πολλά πράγματα τα απογεύματα» εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

«Θέλει μια ισορροπία, γιατί είμαστε σε μια περίοδο και σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και καλώς ή κακώς κάθε μαμά και μπαμπάς, εγώ μιλάω ως μαμά αυτή τη στιγμή, έχει το ένστικτο του να κάνει το καλύτερο που μπορεί για το παιδί της. Να το ενδυναμώσει χωρίς να να αδιαφορήσει, να το αφήσει μόνο του χωρίς να μην είναι δίπλα του, υπάρχουν κανόνες σε όλα, βιβλία, podcasts, accounts στο Instagram, χιλιάδες πληροφορίες εκεί έξω και όταν έχεις αυτό το έμφυτο ένστικτο να κάνεις το καλύτερο, μπορεί να σε να σε πνίξει όλο αυτό» συμπλήρωσε η Influencer.

Ο σύζυγός της, Σάκης Τανιμανίδης, κατέχει κομβικό ρόλο στη ζωή της Χριστίνας Μπόμπα. Είναι μαζί πολλά χρόνια, παντρεύτηκαν το 2018 στη Σίφνο και θεωρούνται ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια στην ελληνική showbiz.

Το 2021 η οικογένειά τους μεγάλωσε με την έλευση των διδύμων κοριτσιών τους, της Αριάνας και της Φιλίππας. Η γέννησή τους άλλαξε τη ζωή του ζευγαριού, το οποίο αφιερώθηκε πλήρως στη νέα του πραγματικότητα.

Η Χριστίνα Μπόμπα έχει αναφέρει ότι τα πρώτα δύο χρόνια ήθελε να είναι απόλυτα παρούσα στη μητρότητα και ο σύζυγός τη στήριξε σε αυτό, συμμετέχοντας ενεργά στην καθημερινότητα των παιδιών.

